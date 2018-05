Enthüllung: BND beschaffte Probe von Nervengift Nowitschok

Berlin/München Der Auslandsgeheimdienst BND sei durch einen Überläufer aus Russland an den gefährlichen Kampfstoff gekommen, berichten mehrere deutsche Medien. Auch die Bundeswehr sei eingebunden gewesen.

Seit zwei Monaten rätseln Ermittler, wer den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter mit dem Kampfstoff Nowitschok in England vergiftet hat. Weil die Substanz einst in der Sowjetunion entwickelt wurde, richten sich die Vorwürfe des Westens gegen Russland. Nun wollen „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR gemeinsam mit der „Zeit“ (Mittwoch) herausgefunden haben, dass sich auch die Bundesrepublik Mitte der 90er Jahre eine Probe des Nervengifts verschafft habe.

Der Auslandsgeheimdienst BND sei durch einen Überläufer aus Russland an den gefährlichen chemischen Kampfstoff gekommen. Auch die Bundeswehr sei in den Vorgang eingebunden gewesen, berichten die Medien unter Berufung auf Personen, die an der Entscheidung beteiligt gewesen seien. Die Bundesregierung und der BND erklärten den Zeitungen und den Sendern auf Anfrage, zu „nachrichtendienstlichen Angelegenheiten grundsätzlich nur den geheim tagenden Gremien des Deutschen Bundestages“ zu informieren.