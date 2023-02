Service für Fachkräfte FDP wärmt Forderung nach Englisch-Pflicht für Behörden auf

Die FDP fordert erneut eine Englisch-Pflicht für Behörden in Deutschland. „Wir als FDP wollen Englisch als zweite Verwaltungssprache in Deutschland etablieren“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Freitagsausgaben). „Wer Englisch spricht, darf nicht an deutschen Behörden scheitern.“