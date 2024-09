Altersgrenze für Energydrinks „Der Energydrink-Konsum bei Kindern und Jugendlichen ist eine Art Einstiegsdroge“

Für eine Altersgrenze von 18 Jahren sprechen sich auch Verbraucherschutzorganisationen aus. „Energydrinks sind gefährlich“, sagte Rebekka Siegmann von Foodwatch. In einer Halbliterdose stecke mehr Koffein, als ein 50 Kilogramm schwerer Jugendlicher pro Tag vertragen könne. Die Lebensmittelchemikerin und Fachautorin Christina Rempe erklärte, Kinder und Jugendliche verzehrten auch deshalb häufig Energydrinks, um Influencern in den Sozialen Medien oder ihren Mitschülern nachzueifern. „Das Risiko, das sie sich damit selbst antun, ist für viele nicht erkennbar“, betonte sie und appellierte an die Händler, freiwillig eine Altersbegrenzung einzuführen.