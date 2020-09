Energiewende : Kabinett beschließt Reform für schnelleren Ökostrom-Ausbau

Berlin Das Bundeskabinett stimmte am Mittwoch einem Entwurf von Wirtschaftsminister Peter Altmaier für eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu. Höhere Ziele und neue Regeln für den Ausbau von Windparks und Solaranlagen in Deutschland sollen den Klimaschutz schneller voranbringen.

Dieser sieht unter anderem vor, die Ausbau-Ziele für die kommenden Jahre zu erhöhen. Kommunen und Bürger sollen stärker von Windrädern in ihrer Nachbarschaft profitieren, um die Akzeptanz für die Anlagen zu steigern. In einer Protokollerklärung machte Umweltministerin Svenja Schulze deutlich, dass sie weitere Schritte will.