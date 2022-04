Energiespartipps von Wirtschaftsminister Habeck : Rad und Bahn „schonen den Gelbeutel und ärgern Putin“

Berlin Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Bürger dazu aufgerufen, Energie zu sparen - und kündigt eine entsprechende Kampagne der Bundesregierung an. Ein paar Tipps hat er vorab.

„Wir können nur unabhängiger von russischen Importen werden, wenn wir es als großes gemeinsames Projekt ansehen, an dem wir alle mitwirken“, sagte er. Der Vizekanzler nahm auch die Arbeitgeber in die Pflicht. Diese sollten nach Möglichkeit „Homeoffice anbieten, um Energie zu sparen“, sagte er. „Homeoffice haben wir auch in der Pandemie gemacht. Wo das geht, könnte man wieder ein oder zwei Tage in der Woche zu Hause arbeiten - alles erst einmal auf freiwilliger Basis.“