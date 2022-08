Medienbericht : Städtebund hält bestimmte Energiespar-Regeln für kaum überprüfbar

Passanten auf der Königsallee in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa/Malte Krudewig

Berlin Ladentür zu, damit die Heizwärme drin bleibt: Diese Maßnahme zum Energiesparen hält auch der Städtebund für sinnvoll - weist aber darauf hin, dass das Ordnungsamt die Einhaltung solcher Regeln kaum kontrollieren kann.

Die Kommunen sehen sich nach Darstellung des Städtebundes kaum in der Lage, die beschlossenen Energiesparregeln der Bundesregierung komplett auf Einhaltung zu überprüfen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sagte der „Bild“-Zeitung, ob Türen von Geschäften rund um die Uhr immer geschlossen sind, „werden wir nicht kontrollieren können“. Am Ende komme es immer auf die Vernunft der Menschen an.