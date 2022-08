Energiesparen: Nicht die sozial schwächer Gestellten sind das Problem​

Meinung Von „Verzichtspropaganda“ bis „Klassenpolitik“ – in der Diskussion um steigende Gas- und Strompreise geht es immer auch um die soziale Komponente. Doch was darf man Geringverdienern zumuten?

Zu sehr konzentriert sich die Diskussion auf die Frage, ob all die Sparmaßnahmen den sozial Schwächsten des Landes überhaupt zuzumuten seien. Zwar ist die Absicht dahinter klar: Denen, die am wenigsten haben, nicht am meisten zu nehmen. Aber die Argumentation suggeriert auch, dass ein Großteil der erforderlichen Kraftanstrengung auf den wirtschaftlich schwächsten Schultern liegt. Dabei mag es eher umgekehrt sein: Wer grundsätzlich gut wirtschaften muss, dem fällt es bei Strom und Gas womöglich viel leichter zu sparen als jenen, die sich aus finanziellen Gründen damit nie auseinandersetzen mussten.

Im Rahmen der Möglichkeiten kann jeder und jede etwas tun. Einen dicken Pulli tragen, statt alle Zimmer auf 24 Grad zu heizen; kürzer lauwarm duschen statt heiß baden, all das ist auch eine Frage der Einstellung, nicht nur des Einkommens. Und die kann man Studierenden, Geringverdienern und Menschen mit kleinerer Rente womöglich viel eher antreffen. Ja, man sie sich sogar zum Vorbild nehmen. Das ist weder „Verzichtspropaganda“, wie sie der Linken-Chef Martin Schirdewan der Bundesregierung vorwirft. Noch ist es reine Klassenpolitik, die den Grünen immer wieder vorgeworfen wird. Doch natürlich braucht es dafür ein gewisses Maß an Wahlfreiheit, die Menschen am Existenzminimum in dieser Lage schlicht nicht haben.