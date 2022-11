„Freunde stehen sich bei in der Not“ Scholz und Borne unterzeichnen Erklärung zur Energiesolidarität

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne haben eine gemeinsame Erklärung zur Energiesolidarität ihrer Länder unterzeichnet. „Freunde stehen sich bei in der Not“, sagte Scholz bei Bornes Antrittsbesuch in Berlin am Freitag. „Deutschland und Frankreich leben gemeinsame europäische Solidarität vor“, fügte er hinzu. „Es ist ein wichtiger Text, der konkrete Auswirkungen haben wird, und die Bürger in beiden Ländern schützen wird“, sagte Borne.