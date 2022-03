Energiesicherheit : Koalition will Kohlekraftwerk-Stilllegungen aussetzen

Koalition will Kohlekraftwerk-Stilllegungen aussetzen

Berlin Der Ukraine-Krieg zwingt die Politik zu einem Neudenken in der Klimapolitik. Zur Wahrung der Energiesicherheit bei gleichzeitiger Reduzierung des Gasverbrauchs nimmt die Koalition jetzt auch die Kohlekraftwerke des Landes ins Visier und will deren Stilllegung zunächst einmal "aussetzen".

"Wir wollen den Gasverbrauch in der Stromerzeugung kurzfristig reduzieren, indem wir möglichst die Kohlekraftwerke länger in der Sicherheitsbereitschaft halten", heißt es im Ergebnispapier des Koalitionsausschusses, der in der Nacht zum Donnerstag getagt hatte.