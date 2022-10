Sorge vor rechtsextremen Akteuren : Weniger Zulauf bei Demos gegen die Energiepolitik in Ostdeutschland

Mit Fahnen wie "N`Scheiss muss ich" und "Widerstand lässt sich nicht verbieten" starten Demonstranten am Montag in Schwerin. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Dresden/Erfurt/Magdeburg/Schwerin In Ostdeutschland haben am Montag Tausende Menschen gegen Inflation und Energiepolitik protestiert - allerdings weniger als zuvor. An einigen Orten hatten rechtsextreme Gruppen zu den Demonstrationen aufgerufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In mehreren ostdeutschen Bundesländern gab es erneut Demonstrationen gegen die Energiepolitik, die Inflation und die Folgen des Ukraine-Krieges. Rund 7000 Demonstranten gingen nach vorläufigen Polizei-Angaben von Montagabend in Mecklenburg-Vorpommern in mehr als 15 Städten auf die Straße. In Schwerin und Neubrandenburg forderten Redner unter anderem eine für die Menschen bezahlbare Energiepolitik und auch bezahlbare Lebenshaltungskosten. Auf mehreren Demonstrationen wurden mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Friedensverhandlungen, ein Stopp für Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Rücknahme der Sanktionen gegen Russland gefordert.

Lesen Sie auch Hohe Energiepreise : Mehr als 100.000 Menschen demonstrierten am Tag der Deutschen Einheit im Osten

Weniger Teilnehmer als zuvor zählte die Polizei bei Protesten unter anderem in Sachsen-Anhalt. Zwar lag die Teilnehmerzahl laut Polizei in mehreren Städten jeweils bei mehr als 1000 - etwa in Magdeburg und in Halle. Nach Angaben des Fernsehsenders MDR kamen damit in Magdeburg jedoch nur noch halb so viele Menschen zusammen wie in der Vorwoche. Demnach war die AfD der Veranstalter einer der beiden Demonstrationen in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Auf Plakaten in Magdeburg hieß es an diesem Montag unter anderem „Schluss mit der Gasliefer-Lüge“, „Wir retten nicht die ganze Welt“ oder „Preisexplosionen stoppen für Frieden, Freiheit und Wohlstand“.

In der mecklenburg-vorpommerischen Landeshauptstadt Schwerin wurden knapp 2400 Demonstranten gezählt. Genaue Zahlen kündigte das Innenministerium für den Dienstag an.

In Thüringen gab es Demos in Gera, Jena, Erfurt und kleineren Ortschaften, in Sachsen unter anderem in Chemnitz, Leipzig und Dresden. Genaue Zahlen zu den Teilnehmern nannte die Polizei am Abend zunächst nicht. Allerdings seien die Proteste weitestgehend ruhig verlaufen, sagte ein Polizeisprecher in Sachsen. In Chemnitz trugen einige Demonstranten Sachsen- oder Russland-Flaggen. Auf einem großen Banner hieß es „Chemnitz steht auf. Wahrheit - Freiheit - Frieden“.

Lesen Sie auch Nach russischen Raketenangriffen : Hunderte demonstrieren in Köln gegen russische Raketenangriffe

Die Proteste gewannen zuletzt insbesondere in Ostdeutschland an Zulauf. Mehr als 100.000 Menschen demonstrierten nach Schätzungen der Polizei am vergangenen Montag - dem Tag der Deutschen Einheit - bei Dutzenden Kundgebungen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Gegenüber dem MDR warnte der Magdeburger Rechtsextremismus-Experte David Begrich vor einer destabilisierenden Wirkung der aktuellen Proteste. Begrich leitet die Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein "Miteinander - Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit" in Sachsen-Anhalt und beobachtet dem Bericht zufolge, dass in einigen Orten die Demonstrationen von der AfD und ihrem politischen Umfeld organisiert werden - ähnlich wie bei Corona-Protesten. Rechte Akteure böten eine Protestplattform, die dann von unterschiedlichen Interessengruppen genutzt werde.

Protest sei Teil der Kontroversität in der Demokratie, sagte Begrich dem Sender. "Aber eine Entwicklung, in der extrem rechte Akteure sozialen Protest anführen, gefährdet die politische Kultur im Land."

(peng/dpa)