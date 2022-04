Zweites Entlastungspaket wegen hoher Energiepreise : Tankrabatt, Kinderbonus, 300-Euro-Gehaltszuschuss und das 9-Euro-Ticket im ÖPNV sollen ab 1. Juni kommen

Berlin Tankrabatt, 100-Euro-Kinderbonus, 300-Euro-Gehaltszuschuss – die Ampel ringt noch um die Umsetzung ihres zweiten Entlastungspakets für Bürger und Unternehmen. Die Erleichterungen sollen ab dem 1. Juni gelten, doch unter hohen Preissteigerungen haben die Verbraucher schon länger zu leiden: Im März kletterte die Inflationsrate auf 7,3 Prozent.

Zehn Stunden lang hatte die Ampelkoalition wegen der anhaltend hohen Energiepreise über ein zweites Entlastungspaket für Bürger und Unternehmen verhandelt, bis sie am 23. März endlich eine Einigung präsentieren konnte. Bei der Umsetzung der Beschlüsse lassen sich SPD, Grüne und FDP wiederum viel Zeit: Das Paket soll erst am 27. April zusammen mit dem zur Finanzierung geplanten Ergänzungshaushalt von Finanzminister Christian Lindner (FDP) ins Kabinett kommen. Das Paket belaste den Haushalt mit rund 17 Milliarden Euro, so Lindner.

Energiesteuersenkung Die Ampel will für günstigere Spritpreise sorgen, indem sie die Energiesteuer auf Kraftstoffe befristet für drei Monate vom 1. Juni an auf das europäische Mindestmaß absenkt. Das mache bei Benzin 30 Cent und bei Diesel 14 Cent pro Liter aus, rechnete Lindner vor. „Die temporäre Senkung der Steuersätze für die Kraftstoffe Diesel, Benzin, Erdgas und Flüssiggas und deren steuerlich gleichgestellte Äquivalente hat Steuermindereinnahmen für den Bundeshaushalt in Höhe von 3,15 Milliarden Euro zur Folge“, heißt es in Lindners Gesetzentwurf. Die Regierung möchte, dass die Steuersenkung von den Anbietern voll an die Endverbraucher weitergegeben wird. Das Bundeskartellamt nimmt daher nun die Raffinerien unter die Lupe, wie die Behörde am Dienstag ankündigte: Die Spritpreise waren spürbar weniger gesunken als der Ölpreis, was hohe Gewinnmitnahmen durch die Unternehmen vermuten lässt. Es gibt koalitionsintern aus Klimaschutzgründen auch Kritik an der Steuersenkung. Getrieben von hohen Energiepreisen ist die deutsche Inflationsrate im März auf 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr in die Höhe geschossen, wie das Statistische Bundesamt bestätigte.