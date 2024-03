Wirtschaftsdebatte in Berliner NRW-Landesvertretung Habeck will Verbraucher bei Netzentgelten entlasten

Das Wachstumschancengesetz, das Unternehmen steuerlich um gut drei Milliarden Euro entlasten und Steuerrabatte für grüne Investitionen verspricht, wäre ein erster Baustein für Verbesserungen. Doch ob die unionsgeführten Länder dem Gesetz an diesem Freitag im Bundesrat zustimmen, ist an diesem Nachmittag noch offen. Wüst lässt sich nicht in die Karten schauen und sagt nur, „ob man noch einmal auf uns zukommen wird, werden wir sehen“. Am Abend sollte es weitere Verhandlungen geben. Die Union fordert weitere Entlastungen für die Landwirte als Bedingung für ihre Zustimmung zum Gesetz am Freitag.