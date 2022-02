Hohe Energiepreise : Entlastungspaket auf Bedürftige ausrichten

Meinung Berlin Die Koalitionsspitzen von SPD, Grünen und FDP sind am Mittwoch zusammengekommen, um über ein Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise zu entscheiden. Nicht jede Ad-hoc-Maßnahme macht Sinn. Der Staat sollte seine begrenzten Möglichkeiten bedenken.

Soziale Kälte will sich die SPD-geführte Ampel-Regierung nicht vorwerfen lassen. Die Bürger sollen mit einem Maßnahmen-Paket von hohen Energiekosten entlastet werden. Zum schon vereinbarten Heizkostenzuschuss für Bedürftige kommt nun die Abschaffung der Ökostrom-Umlage zum 1. Juli hinzu sowie ein Kindersofortzuschlag für Familien. Ein weiterer Zuschlag von 100 Euro für Grundsicherungsempfänger ist wahrscheinlich. Auf der Agenda steht auch die Anhebung der Pendlerpauschale , obwohl die Grünen bisher dagegen waren.

Das Maßnahmen-Sammelsurium ist gut gemeint, aber am Ende doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Der Staat kann die Marktkräfte nicht umkehren. Der Weltmarkt diktiert die Energiepreise, kein Staat kommt dagegen an. Der Trend weist kurzfristig weiter aufwärts. Das war schon vor der Zuspitzung der Russland-Ukraine-Krise so, und das gilt nun umso mehr. Bürger und Unternehmen werden sich im wahrsten Sinne der Worte warm anziehen müssen.