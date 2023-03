Ab heute So kommen Studierende an die 200 Euro Energiepreispauschale

Düsseldorf · Endlich geht es los: In Nordrhein-Westfalen haben 750.000 Studierende Anspruch auf 200 Euro. Bereits jetzt ist die IT überlastet: Die Seite, über die man das notwendige Bund-ID-Konto erhält, war am Dienstag nicht erreichbar.

15.03.2023, 18:10 Uhr

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

Am Mittwoch, 15. März, ist es endlich so weit: Studierende können die Energiepauschale von 200 Euro beantragen. Ein halbes Jahr haben Bund und Länder gebraucht, um das Verfahren auf die Beine zu stellen. Nun bangen die Beteiligten, ob die von Sachsen-Anhalt für alle anderen Länder entwickelte IT-Plattform Einmalzahlung200.de dem erwarteten Ansturm standhält. Allein in Nordrhein-Westfalen sind 750.000 Studentinnen und Studenten berechtigt, einen Antrag auf Einmalzahlung zu stellen, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Dazu kommen Tausende Fachschülerinnen und Fachschüler.