Energiepauschale für Studierende Beantragung der 200 Euro funktioniert nicht

Anspruch auf die Unterstützungsleistung von 200 Euro haben Studierende, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert waren und hier ihren Wohnsitz haben. Auch Fachschüler, die zum 1. Dezember an einer Ausbildungsstätte in Deutschland angemeldet waren oder einen Bildungsgang mit dem Ziel eines mindestens zweijährigen Berufsabschlusses absolvieren, sind berechtigt. Die Bundesregierung will so die Folgen der hohen Energiepreissteigerungen abmildern.