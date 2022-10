Medienbericht : Millionen Rentner erhalten Energiepauschale offenbar zweimal

Rentner können die 300 Euro Energiepreispauschale in gewissen Fällen zweimal bekommen. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin Ist man als Rentner noch in einem Arbeitsverhältnis, bezieht zusätzlich aber schon Rente, kann die Energiepreispauschale von 300 Euro zweimal ausgezahlt werden.

Mehr als zwei Millionen Rentner erhalten die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro einem Medienbericht zufolge zweimal. „Rund 2,05 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben einen Anspruch auf die Energiepreispauschale als Erwerbstätige und als Rentenbeziehende“, zitierte die „Welt am Sonntag“ das Sozialministerium. Die beiden Leistungen seien getrennt voneinander zu betrachten. Rentner könnten in „beiden Personengruppen anspruchsberechtigt sein“. Auf der Webseite des Bundessozialministeriums heißt es dazu: „Die Zahlungen schließen einander nicht aus. “