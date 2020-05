Erneuerbare Energien und intelligente Netze : Energieminister wollen verstärkte Investitionen in Energiewende

Berlin Mit verstärkten Investitionen in die Energiewende soll die Wirtschaft wieder wachsen. Das besprachen die Energieminister der Länder in einer Konferenz mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Es wurde außerdem über Entlastungen beim Strompreis und den Ausbau der Stromnetze gesprochen.

Die Energieminister der Länder wollen verstärkte Investitionen in die Energiewende – auch damit die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder wachsen kann. Sie treten außerdem für Entlastungen beim Strompreis ein, wie am Dienstag nach einer Konferenz der Energieminister am Vortag mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bekannt wurde. Altmaier erklärte, Bund und Länder müssten weiter an einer Beschleunigung des Ausbaus der Stromnetze arbeiten.