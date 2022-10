Diskussion um Energiepreise : Wie funktioniert die Gaspreisbremse in den Niederlanden?

Berlin Die Gaspreiskommission hat am Montag ihre Pläne zur Gaspreisbremse vorgestellt. Auch andere Länder haben schon Pläne angekündigt. Wie funktioniert das Modell der Niederlande?

Der niederländische Preisdeckel tritt im Januar 2023 in Kraft und soll maximal für ein Jahr gelten. Bis zu einem Verbrauch von 1200 Kubikmeter kostet Gas 1,45 Euro pro Kubikmeter. Für Strom liegt der Preisdeckel bei 0,40 Euro pro Kilowattstunde, bis 2900 kWh. Alles, was darüberhinaus verbraucht wird, kostet den Preis, der im Vertrag mit dem Energieversorger festgeschrieben wurde.

Finanzministerin Sigrid Kaag (D66) kündigte die Gas- und Strompreisbremse bereits am 20. September in den Niederlanden an, der Vollzug folgte zwei Wochen später am 4. Oktober.