EU-Gipfel in Brüssel : Scholz will laut internen Dokumenten weltweit neue Gasfelder erschließen lassen

Brüssel Aus Dokumenten des EU-Gipfels in Brüssel geht hervor, dass Olaf Scholz die Gasgewinnung massiv fördern will. Die Deutsche Umwelthilfe spricht von Verstößen gegen das Pariser Klimaabkommen.

Sie zeigen, dass der Kanzler selbst im Angesicht der Klimakrise nicht mit aller Kraft Erneuerbare Energien fördert, sondern neue fossile Erdgaserschließungen in großem Ausmaß durchsetzen will.

Die Pläne des Bundeskanzlers trieben „uns in die Klimakatastrophe und Deutschland und die EU in neue fossile Abhängigkeiten“. Im Zuge des Krieges in der Ukraine ist die Zukunft der Gasversorgung in Europa derzeit unklar, da ein Großteil des Gases aus Russland gekommen war.