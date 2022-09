Videobotschaft des Kanzlers : „Wir kommen da durch“ – Scholz macht Mut in Energiekrise

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Bürgerinnen und Bürgern in der Energiekrise Mut zugesprochen. Er betonte die gute Vorbereitung Deutschlands und appellierte an die Solidarität der Bevölkerung.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht das Land gut gerüstet für die Energiekrise, die den kommenden Winter beherrschen wird. „Wir werden uns als Land unterhaken, weil wir ein solidarisches Land sind. Wir kommen da durch“, sagte er in seiner am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft. „Wir leben in einer ernsten Zeit“, sagte Scholz. Das spürten nicht nur die Menschen in der Ukraine, sondern auch „wir in Europa und viele in der Welt“. „Wir haben uns aber vorbereitet“, versicherte er.