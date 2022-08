Positionspapier der Landesgruppe : CDU-Abgeordnete in NRW für Kauf neuer Brennstäbe

CDU-Abgeordnete in NRW für Kauf neuer Brennstäbe

Exklusiv Berlin Die Union plädiert für einen längeren Betrieb der noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke. Einen Schritt weiter geht nun die NRW-Landesgruppe im Bundestag – sie fordert den Kauf neuer Brennstäbe. Auch soll es eine Sonderabgabe für große Energieunternehmen geben.

In der Debatte um eine sichere Energieversorgung machen sich die nordrhein-westfälischen CDU-Bundestagsabgeordneten für den Kauf neuer Brennstäbe zum Weiterbetrieb von Kernkraftwerken stark. In einem Positionspapier der Landesgruppe, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, müssten mindestens die drei gegenwärtig noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 befristet weiterlaufen.