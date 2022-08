Logistikkoordinator der Bundesregierung warnt : „Gerade Güterwaggons sind knapp“

Interview Berlin Die Bundesregierung will per Verordnung dafür sorgen, dass wichtige Güter für die Energieversorgung prioritär auf der Schiene transportiert werden können. Dann müsse auch der Personenverkehr warten, sagt der Logistikkoordinator der Bundesregierung, Oliver Luksic (FDP). Das Problem: Es fehlen Loks und Waggons.

Luksic Um die Gefahr einer Energiekrise abzuwenden, müssen wir die Versorgung der Kohlekraftwerke mit Kohle sicherstellen und das in einer sehr anspruchsvollen Zeit. Die Binnenschifffahrt kann bedingt durch das Niedrigwasser nur noch reduzierte Lasten transportieren. Die wichtigen Bahntrassen sind teilweise bereits über-, zumindest aber stark ausgelastet. Wir müssen deshalb überlegt und in sorgfältiger Abwägung Transporte priorisieren, um die Energieversorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.

Luksic Nach der Verabschiedung des Energiesicherungsgesetzes wurde die Verordnung schnellstmöglich erarbeitet. Das ist aber keine leichte Entscheidung, weil es im Zweifel bedeutet, dass in diesen Fällen der Personenverkehr warten muss. Der Hochlauf dieser Bedarfe steht außerdem in einem Spannungsfeld mit bestehenden Kapazitätsengpässen im Transportsektor - Niedrigwasser, volles Schienennetz, knappes Personal sind nur einige Stichworte. Darum wurden zunächst die Nutzungsbedingungen der DB Netz AG geändert, um schnell eine Priorisierung auf Ebene der Disposition zu ermöglichen. Sollten die Bedarfe steigen, gibt uns die Verordnung darüber hinaus die Möglichkeit, bereits vergebene Kapazitäten an die Energietransporte zu vergeben.

Luksic Die Eingriffe in den Schienenverkehr sollen so gering wie möglich gehalten werden, um auch andere Güterarten weiterhin den Bedarfen entsprechend transportieren zu können und Ausfälle beziehungsweise Verspätungen im Personenverkehr weitestgehend zu vermeiden. Die Priorisierung darf daher nur erfolgen, soweit dies zur Gewährleistung der Versorgung mit Energieträgern erforderlich ist. Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass der Ablauf anderer Verkehre nicht mehr beeinträchtigt wird, als dies im übergeordneten Interesse der Sicherstellung der Versorgung mit Energieträgern erforderlich ist.

Was haben Sie diesbezüglich denn noch an Plänen im Köcher?

Luksic Mit der punktuelle Engpassbeseitigung am Mittelrhein tun wir noch mehr, in dem wir ganzjährig die wirtschaftliche Befahrbarkeit des Rheins verbessern. Das soll mit Hilfe weniger lokaler wasserbaulicher Eingriffe erreicht werden. Die Maßnahme wurde im Bundesverkehrswegeplan und im Wasserstraßenausbaugesetz in die höchste Kategorie „Vordringlicher Bedarf - Engpassbeseitigung“ eingestuft. Sie trägt unter anderem auch dazu bei, die in Niedrigwasserperioden auftretenden Einschränkungen zu verringern.