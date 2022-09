Leck am Atomkraftwerk entdeckt : Isar 2 müsste für längere Laufzeit repariert werden

Essenbach/Berlin Das Atomkraftwerk Isar 2 in Süddeutschland sollte eigentlich als eins von zweien nach dem Jahreswechsel noch bis Mitte April 2023 als Reserve zur Verfügung stehen. Nun ist ein Ventil-Leck am Reaktor aufgetaucht. Hintergründe und wie die Bundespolitik darauf reagiert.

Für eine Laufzeit über das Jahresende hinaus müsste das Atomkraftkraftwerk Isar 2 in Bayern zur Reparatur einer Leckage für etwa eine Woche stillgelegt werden. „Das Energieunternehmen Preussen-Elektra hat das Bundesumweltministerium im Zuge der Fachgespräche über Vorbereitungen einer Bereitschaftsreserve in der vergangenen Woche über eine interne Ventilleckage im Atomkraftwerk Isar 2 informiert“, teilte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin mit. Eine Beeinträchtigung der Sicherheit bestehe demnach nicht.