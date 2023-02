Unveröffentlichte IW-Studie Wie ein Vier-Personen-Haushalt ganz einfach 1000 Euro an Energiekosten spart

Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt kann nach einer unveröffentlichten Studie bis zu 1000 Euro im Jahr an Energiekosten einsparen, ohne dafür viel investieren zu müssen. Die Einsparungen seien durch einfache und weitgehend kostenlose verhaltensökonomische Maßnahmen und Anreize möglich, heißt es in der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Demnach erweisen sich die staatlichen Aufrufe zum Energiesparen als weniger wirksam als Maßnahmen, die die Spielfreude, die Eigenverantwortung und die Zufriedenheit der Menschen ansprechen. „Bei einer geschickten Kombination der so genannten ,Anstupser´ (Nudges) sind kurzfristig bis zu 1.000 Euro jährlich möglich – ohne schmerzhafte Einbußen an Komfort und je nachdem sogar mit zusätzlichem Spaß“, heißt es in der Studie.