Hohe Energieeinsparungen möglich : Union will 100 Euro Abwrackprämie für alte Haushaltsgeräte

Exklusiv Garmisch-Partenkirchen Alte Haushaltsgeräte sind in Zeiten von Energieknappheit ein großes Problem. Die Union will jetzt durchsetzen, dass Bürger für deren Entsorgung eine Prämie bekommen, die sie für effizientere Neuanschaffungen nutzen können. Und es soll zusätzliche steuerliche Entlastungen geben.

Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag will über eine Abwrackprämie in Höhe von 100 Euro die Entsorgung von alten Haushaltsgeräten vorantreiben. „Über ein Viertel des Stromverbrauches in privaten Haushalten gehen auf den Gebrauch von Waschmaschine, Trockner und Kühlschrank zurück“, heißt es in einem Beschlussentwurf, der unserer Redaktion vorliegt. Der Geschäftsführende Vorstand der CDU/CSU-Fraktion trifft sich zur Klausur auf der Zugspitze.