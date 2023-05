Jede zehnte Frau leidet darunter Das will die Politik gegen Endometriose tun

„Trotz der hohen Zahl an Betroffenen und einer erheblichen Krankheitslast wurde Endometriose in den vergangenen Jahrzehnten in Forschung und Versorgung vernachlässigt“, sagte FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus unserer Redaktion. Die Krankheit sei weitestgehend unerforscht, wie das Bundesforschungsministerium (BMBF) bestätigte. Um die Erforschung des Krankheitsbildes auch in Deutschland voranzutreiben, brauche es finanzielle Mittel. „Wenn wir was ändern wollen, müssen Maßnahmen auf politischer Ebene angestoßen werden“, sagte Anja Moritz, Geschäftsführerin der Endometriose-Vereinigung. Im vergangenen Jahr wurde nun eine Förderrichtlinie zu Frauen mit Endometriose entwickelt. Dafür stellte das BMBF insgesamt fünf Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung. Ab 2024 sollen die Mittel weiter steigen. Aber: „Das ist bislang der erste Meilenstein, alles weitere muss noch folgen“, sagt Anja Moritz.