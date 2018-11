Brüssel braucht mehr Zeit: Ende der Zeitumstellung wohl frühestens 2021

Über die Zeitumstellung wird besonders in Deutschland seit Jahren hitzig debattiert. (Symbol) Foto: dpa/Patrick Seeger

Brüssel Sommerzeit, Winterzeit: Das Hin und Her ist vor allem in Deutschland ein großes Thema. Die Abschaffung der Zeitumstellung macht aber weit mehr Probleme als gedacht – die EU braucht mehr Zeit.

Das Ende der Zeitumstellung im Frühjahr und Herbst kommt wohl noch nicht 2019. Die EU-Staaten wollten mehr Vorlaufzeit, bestätigten EU-Diplomaten am Dienstag in Brüssel. Deshalb würden die zuständigen Minister kommenden Montag noch keine Entscheidung treffen. Als Kompromiss liege ein Vorschlag des österreichischen Ratsvorsitzes auf dem Tisch, den Dreh an der Uhr 2021 abzuschaffen.