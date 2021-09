Medienberichte : Ende der Verdienstausfall-Entschädigung ab 11. Oktober im Gespräch

Wer nicht geimpft ist und in Quarantäne muss, der könnte bald seinen Anspruch auf Dienstausfall-Zahlungen verlieren. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Wer nicht geimpft ist und sich in eine angeordnete Quarantäne begeben muss,d er könnte bald keinen Dienstausfall mehr dafür erhalten. Am Mittwoch wollen die Fachminister beraten, ab wann dies der Fall sein könnte. Nach Medieninformationen gibt es aber schon einen Termin.

In der Corona-Krise ist ein Ende der Entschädigungen für Verdienstausfälle wegen angeordneter Quarantäne für Ungeimpfte spätestens ab 11. Oktober im Gespräch. Das geht aus einem Entwurf für Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern an diesem Mittwoch hervor, über den zuerst das „Handelsblatt“ (Dienstag) berichtete. Auch „Business Insider“ berichtete über diesen Termin. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war er zunächst noch nicht final zwischen Bund und Ländern abgestimmt.

Die Fachminister wollen am Mittwoch über eine bundesweit einheitliche Linie beraten. In ersten Ländern sollen Nicht-Geimpfte bald schon keinen Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfälle mehr haben. Das Bundesinfektionsschutzgesetz sieht dies bereits vor, wenn eine Absonderung hätte vermieden werden können, indem man eine empfohlene Schutzimpfung in Anspruch nimmt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte grundsätzlich Sympathie für eine solche Linie erkennen lassen und erläutert, die Handhabung liege aber bei den Ländern.