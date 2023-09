Empörung über CDU-Chef Merz und die Asylbewerber - kleine Paschas reloaded?

Was war geschehen? In einer Talkrunde am Mittwochabend hatte Merz in Richtung der beiden Parteivorsitzenden von SPD und Grünen, Lars Klingbeil und Omid Nouripour, gesagt: Die Bevölkerung hierzulande werde „wahnsinnig, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen“. Und weiter: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen. Und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.“ Kleine Paschas reloaded? So hatte Merz vor einigen Monaten arabischstämmige Schüler bezeichnet.