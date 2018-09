Emnid-“Sonntagstrend“: AfD in neuer Umfrage stärkste Partei im Osten

Berlin In einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid steigt die AfD in Ostdeutschland zur stärksten Partei auf. Demnach würde jeder Vierte zwischen Rügen und dem Erzgebirge die rechte Partei wählen

Die AfD ist einer Umfrage zufolge aktuell die stärkste Partei in Ostdeutschland. Im "Sonntagstrend" des Instituts Emnid für die "Bild am Sonntag" gewann die Partei einen Prozentpunkt hinzu und kommt nun auf 25 Prozent. Damit überholte die AfD die CDU, die in dieser Woche in Ostdeutschland einen Punkt verlor und auf 24 Prozent fiel.