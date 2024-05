Rede des französischen Präsidenten in Dresden Macron schwört Jugendliche auf selbstbewusstes Europa ein

Und dann, das verfängt in Dresden besonders, warnt der französische Präsident vor der Versuchung der Spaltung. Er warnt vor den Extremisten. In Sachsen finden in diesem Jahr Landtagswahlen statt, ebenso in Thüringen und Brandenburg. Die AfD ist vielerorts in Umfragen stärkste Kraft. In seiner Rede erwähnt Macron Ungarn, das viele antidemokratische Gesetze hat, und Polen, wo es bis vor der vergangenen Wahl auch so war. Macron appelliert: „Lasst uns aufwachen! Unser Europa ist kein Supermarkt!“ Europa sei nicht nur ein Ort, an dem man sich gemeinsame Regeln gebe. „Es ist eine Säule der Werte, der Kultur, der individuellen und politischen Freiheiten.“ Zudem ruft Macron dazu auf, junge Menschen in der digitalen Welt nicht allein zu lassen. Auch dort gelte es, die Demokratie zu verteidigen, ruft Macron.