Kolumne: Berliner Republik : Warum die Kanzlerin Jogi Löw die Daumen drückt

Meinung Kanzlerin Angela Merkel und Fußballnationaltrainer Jogi Löw sind eine lange Zeit parallel in den Jobs tätig gewesen, die national die meiste Aufmerksamkeit erlangen. Nun erleben sie gemeinsam den letzten Sommer in ihren Ämtern – und nicht nur das verbindet.

Angela Merkel ist Fußballfan – und Anhängerin der deutschen Nationalmannschaft. Unvergessen etwa ihre Jubelbilder während der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, die für Deutschland mit dem Siegertitel endete. Damals gab es ein Selfie mit Lukas Podolski, einen Besuch in der Kabine der deutschen Elf mit schwitzenden und teilweise noch halb unbekleideten Fußballspielern. Zu dem ehemaligen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hat Merkel seitdem immer mal wieder persönlichen Kontakt.

Und auch bei dieser Europameisterschaft hält die Bundeskanzlerin die Verbindung von Sport und Politik aufrecht. Vor Beginn des Turniers traf sie sich per Videoschalte mit der Mannschaft. Es sei ein „nettes Frage-Antwort-Spiel von Spielern mit der Kanzlerin“ gewesen, so DFB-Direktor Oliver Bierhoff im Anschluss.

„Ich freue mich auf Ihre Spiele“, twitterte der Regierungssprecher in Merkels Namen jüngst. „Es geht gleich schwierig los; ich drücke die Daumen, dass Sie ganz weit kommen.“ An diesem Dienstag ist es so weit: Die DFB-Auswahl startet mit dem Spiel gegen Weltmeister Frankreich in München in die Europameisterschaft. In der Tat, es wird schwierig.