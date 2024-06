Europameisterschaft 2024 Wieso Sportwetten ein so hohes Suchtpotenzial haben

„Wir beobachten im Profifußball generell eine massive Zunahme der Werbung für Sportwetten“, sagt der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert. Ihn besorge der zunehmende Einfluss der Wettanbieter auf den Fußball und seine Fans. „Im Zuge der Europameisterschaft wird diese Entwicklung nun noch einmal kräftig beschleunigt“, ergänzt er. Vereine und Verbände kämen ihrer Verantwortung für die Fans momentan größtenteils nicht nach. „Diese viel zu selbstverständliche Verbindung von Fußball und Glücksspiel kann gravierende Auswirkungen auf Kinder, Jugendliche und vor allem auf suchtkranke Menschen haben“, so Blienert. Und: „Im Vergleich zu anderen Glücksspielarten ist die Gefahr hoch, durch Sportwetten in eine Glücksspielsucht zu rutschen.“ Für vulnerable Gruppen, also besonders Jugendliche und Suchtkranke, sei die ständige Werbung der Wettanbieter eine permanente Gefahr. „Die Sportwettenwerbung ist aus dem Ruder gelaufen“, so Blienert. Der Glücksspielstaatsvertrag müsse entsprechend überarbeitet werden.