Nach der Fußball-EM 2024 Fünf Gründe, warum die EM doch ein Sommermärchen war

Hoffnung gibt auch die Haltung des Bundestrainers, die vom jüngsten Mann in dieser Position so nicht unbedingt zu erwarten war. In der Abschlusspressekonferenz nach dem Ausscheiden der Nationalelf hielt er eine flammende, vierminütige Lobrede auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Es ist wichtig zu realisieren, in welch schönem Land wir leben, landschaftlich und kulturell“, so Nagelsmann in staatsmännischer Manier. „Was wir für Möglichkeiten haben, wenn wir alle zusammenhalten und nicht alles extrem schwarz malen, dem Nachbarn nichts gönnen und von Neid zerfressen sind.“ Er schloss mit der Ansage, dass jeder was dazu beitragen müsse, mehr Gemeinsamkeit und Geschlossenheit zu haben. Und dass es eben noch zwei Jahre dauert, bis Deutschland Weltmeister ist.