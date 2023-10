Nach Vorschlag der Bundesfamilienministerin FDP will Zeitdauer für den Anspruch auf Elterngeld verkürzen

Die FDP hat einen eigenen Sparvorschlag zum Elterngeld vorgelegt. In dem am Dienstag von der Fraktion beschlossenen Positionspapier will sie den Anspruch auf die Dauer für den Leistungsbezug auf grundsätzlich zwölf Monate zusammenstreichen. Derzeit kann das Elterngeld für maximal 14 Monate bezogen werden. Der Berliner „Tagesspiegel“ hatte zuerst über das Papier berichtet.