„Begleitetes Trinken“ und Lachgas für Minderjähige Eltern und Brauwirtschaft offen für Verbotspläne von Lauterbach

Lauterbach will per Gesetz den Verkauf von Lachgas als Partydroge an junge Leute verbieten. Dazu legte er eine Gesetzesänderung vor, die nun in der Regierung abgestimmt wird. Der Änderungsantrag sieht zudem ein Verbot sogenannter K.-o.-Tropfen vor. Lauterbach hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für strengere Regeln ausgesprochen. Zudem will Lauterbach ein Verbot des sogenannten begleiteten Trinkens von 14- bis 16-Jährigen erreichen. Bislang dürfen Jugendliche in dem Alter im Beisein einer sorgeberechtigten Person Bier, Wein und Schaumwein trinken.