Debatte um Mittelmeerflüchtlinge Warum Elon Musk daneben liegt

So richtig also die Lebensrettung ist. Sie darf nicht die einzige Antwort bleiben. Europa muss – mit humanitären Methoden – seine Außengrenze schützen, um Chaos und Verwerfungen durch eine Massenflucht zu verhindern. Die einfache Antwort des Auswärtigen Amtes greift deshalb zu kurz und sie schafft für den Südafrikaner erst die richtige Plattform. Denn Musk ist nicht an einer ernsthaften Debatte, sondern an Polemik interessiert, daran, die Menschen gegeneinander aufzuwiegeln. So lesen sich auch die verschiedenen Tweets – entweder Empörung über den „Nazi“ Musk oder Anfeindungen gegen die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und die Grünen.