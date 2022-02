Wahl des Bundespräsidenten : First Lady nur im Nebenjob

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender zu Gast bei der Rheinischen Post. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Berlin Elke Büdenbender war schon immer mehr als nur die Frau an der Seite von Frank-Walter Steinmeier. Nun kehrt die First Lady in ihren Beruf als Richterin zurück.