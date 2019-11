Synode in Dresden : EKD debattiert über Missbrauch

Dresden Erstmals hat eine Betroffene vor der Synode der evangelischen Kirche gesprochen.

Kerstin Claus wurde als Jugendliche von ihrem Gemeindepfarrer missbraucht. Sie ist die erste Betroffene von sexuellem Missbrauch, die vor der EKD-Synode spricht. Vor einem Jahr in Würzburg hatte die Synode einen Elf-Punkte-Plan beschlossen – am Dienstag zog die Vorsitzende des Beauftragtenrates der evangelischen Kirche, Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs, eine Zwischenbilanz. Insgesamt seien der evangelischen Kirche mittlerweile 770 Missbrauchsopfer bekannt. 60 Prozent davon betreffen Fälle aus dem Bereich der Diakonie, etwa ehemalige Heimkinder. 40 Prozent ereigneten sich in Kirchengemeinden. Im Unterschied zur Studie der katholischen Kirche erfasst die EKD in ihrer Statistik alle sexuellen Übergriffe aller Alters- und Berufsgruppen, nicht nur der Pfarrer.