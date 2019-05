Kampf gegen Plastikmüll : Umweltministerin Schulze will Produzenten von Einweg-Kaffeebechern zur Kasse bitten

Berlin Jedes Jahr werden alleine deutschlandweit 2,8 Milliarden Einweg-Kaffebecher verwendet. Das soll ein Ende haben, wenn es nach Umweltministerin Svenja Schulze geht. Sie hat am Dienstag Vorschläge unterbreitet.

Im Kampf gegen Einweg-Kaffeebecher will Umweltministerin Svenja Schulze die Produzenten in die Pflicht nehmen. "Wir werden die Hersteller von Einwegbechern künftig stärker zur Kasse bitten", kündigte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung einer Studie des Umweltbundesamtes an. Es gehe darum, Einwegverpackungen soweit wie möglich zurückzudrängen. "Die Kosten können stärker auf die zugespitzt werden, die dies verursachen." Zudem wolle man das Mehrwegsystem ausbauen. "Wir werden rasch in der Regierung entscheiden, wie wir diesen Ansatz stärken können." Neue EU-Richtlinien gegen Einwegverpackungen gäben den nationalen Regierungen nun neuen Spielraum. Eine Trendwende sei nötig, da auf jeden Deutschen im Jahr allein 220 Kilogramm Verpackungsmüll entfielen. "Es hat sich eine Wegwerfmentalität breitgemacht."