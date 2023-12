Bildungsmisere Ist die Migration schuld am Pisa-Desaster?

Pisa ist eine Bildungsvergleichsstudie. Und so kam ziemlich schnell nach Bekanntwerden der desaströsen Ergebnisse für Deutschland die Frage auf, was die Länder an der Leistungsspitze von den Absteigern unterscheidet. Ein Faktor war bald ausgemacht: die Migrationsquote. Pisa-Vorzeigeländer wie Japan, Finnland, Südkorea haben Einwandererquoten von deutlich unter zehn Prozent. In Deutschland lag die Quote bei der jüngsten UN-Erhebung 2020 bei 18,8 Prozent. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinne lag 2022 sogar bei 23,8 Prozent. Deutschland ist ohne Frage ein Einwanderungsland geworden. Hinzu kommt, dass auch die Vielfalt an Herkunftsländern deutlich zugenommen hat. Früher kamen Einwanderer recht einheitlich aus Ländern wie der Türkei und Italien. Heute stehen Herkunftsländer wie Polen, Syrien, Indien, Türkei, Kasachstan an der Spitze, aber Menschen kommen auch aus Georgien, Russland, Somalia, Eritrea, Rumänien, Bosnien – und zuletzt aus der Ukraine.