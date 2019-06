Einwanderung, Migration, Abschiebungen : Diese Gesetze sollen noch diese Woche im Bundestag verabschiedet werden

Ein Blick in den Plenarsaal des Deutschen Bundestages (Archivbild). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Neben weiteren Gesetzen zum Thema Flüchtlinge, Migration und Einwanderung soll vor allem das zwischen Union und SPD lange Zeit strittige Fachkräfteeinwanderungsgesetz noch in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden.

Das sagte der innenpolitische Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin. Zuletzt seien noch kleinere Verbesserungen bei der Ausbildungsduldung und Ausbildungsplatzsuche erreicht worden. Richtig strittige Punkte habe es aber nicht mehr gegeben.

Ebenfalls noch in dieser Woche verabschiedet werden sollen offensichtlich weitere Gesetze zum Thema Migration und Flüchtlinge. Dabei geht es unter anderem um die Vorlage von Innenminister Horst Seehofer (CSU) zur Erleichterung von Abschiebungen sowie um Änderungen bei Leistungen für Asylbewerber. Auch um diese Gesetze hatte es lange heftige Debatten gegeben.

"Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir endlich nach über 20 Jahren Diskussionen und Auseinandersetzungen ein Einwanderungsgesetz bekommen, das insbesondere für nichtakademische Fachkräfte Wege in den deutschen Arbeitsmarkt eröffnet", sagte Lischka. Zugleich werde den Unternehmen und Handwerksbetrieben die Möglichkeit gegeben, verstärkt die dringend benötigten Fachkräfte zu gewinnen.

Über die Einigung hatten zunächst die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND/Dienstagsausgaben) berichtet. Sie sei am Montag von den zuständigen Fachpolitikern erzielt worden. Innenpolitiker von Union und SPD wollen die Ergebnisse am Dienstag vorstellen, voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag soll es dann im Bundestag beschlossen werden.