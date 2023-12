Umfrage unter Feuerwehren Einsatzkräfte sehen sich immer häufiger Gewalt ausgesetzt

Kurz vor dem Jahreswechsel hat das Thema besondere Brisanz. An Silvester vor einem Jahr hatte es massive Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben, vor allem in Berlin, aber auch in anderen Städten, etwa im Ruhrgebiet. Mit Blick auf die Debatte über Silvesterfeuerwerke spricht sich der Feuerwehrverband nicht für ein generelles Verbot von Böllern und Raketen aus. Dennoch sagte Banse: „Natürlich wäre es für uns einfacher, wenn diese Feuerwerkskörper nicht in dem Maß abgefackelt und abgebrannt werden, wie wir es erleben müssen.“ Er plädierte für lokal begrenzte Verbotszonen in Altstädten und Genehmigungen an zentralen Plätzen.