Neuer Barometer zeigt Langzeitentwicklung Mit Corona kam die Einsamkeit

Demnach stieg die Einsamkeitsquote in der Bevölkerung von 7,6 Prozent im Jahr 2017 deutlich auf einen Wert von 28,2 Prozent im Jahr 2020, dem ersten Corona-Jahr. 2021 ging der Wert wieder auf 11,3 Prozent zurück, lag aber weiterhin über dem vor der Pandemie. Besonders betroffen sind junge Menschen: Denn während zwar im Langzeitschnitt Ältere am häufigsten unter Einsamkeit leiden, gaben 2020 fast 32 Prozent der 18- bis 29-Jährigen an, unter Einsamkeit gelitten zu haben. Bei den über 75-Jährigen waren es knapp 23 Prozent. Auch ein Jahr später war das Gefühl von Einsamkeit bei den Jüngeren stärker verbreitet als in anderen Altersgruppen: So waren 2021 noch 14,1 Prozent von Einsamkeit belastet, während die Älteren mit etwa zehn Prozent wieder fast auf dem Niveau vor der Pandemie angelangt sind.