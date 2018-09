Einkommensteuer der Rentner verdoppelt sich bis 2022

Die Zahl der steuerpflichtigen Rentner wird in den kommenden Jahren weiter deutlich ansteigen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Thomas Lehmann

Berlin Rentner und Pensionäre werden in den kommenden Jahren immer mehr Einkommensteuer bezahlen müssen. Das Finanzministerium erwartet bis 2022 eine Verdopplung der Einnahmen.

Die Bundesregierung rechnet in den nächsten vier Jahren mit einer Verdoppelung der Einnahmen aus der Einkommensteuer von Rentnern und Pensionären. Das Aufkommen der veranlagten Einkommensteuer aus Alterseinkünften werde bis 2022 auf gut 13 Milliarden Euro steigen, heißt es in der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP. Im Jahr 2016 hatten Rentner und Pensionäre demnach erst rund 6,5 Milliarden Euro an Einkommensteuer gezahlt. Das Ministerium beruft sich dabei auf eine Prognose aus der jüngsten Steuerschätzung vom Mai.