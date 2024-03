Tarifeinigung bei der Bahn Jetzt richten sich die Blicke auf das Streikrecht

Nicht ganz so freudig äußerte sich daher die Union. Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU) sagte unserer Redaktion, die Beteiligten müssten jetzt Lehren aus dem Konflikt ziehen. „Ich kann beiden Parteien, Deutscher Bahn und GDL, nur empfehlen, zukünftig von Beginn an weniger verkrampft und dafür offener miteinander umzugehen.“ Es sei zwar zu begrüßen, ergänzte Lange, dass beide Seiten sich für ein Optionsmodell bei der Arbeitszeit entschieden hätten. „Gleichzeitig bedauere ich es, dass die Deutsche Bahn so lange gebraucht hat, sich für dieses neue Modell zu öffnen“, so der Verkehrsexperte. „Und die GDL muss sich trotz der Einigung fragen lassen, inwieweit es nötig gewesen ist, hierfür die Pendler und die Volkswirtschaft über einen so langen Zeitraum immer wieder in Geiselhaft zu nehmen.“