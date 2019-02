Einigung beim Digitalpakt: Eine Milliarde für die NRW-Schulen

Schüler arbeiten in einer Grundschule an Computern (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf/Berlin Das Tauziehen um die Milliarden für die Digitalisierung der Schulen hat ein Ende. Bund und Länder haben sich auf eine Grundgesetzänderung verständigt. An die NRW-Schulen fließen eine Milliarde Euro.

Zum neuen Schuljahr 2019/2020 können Schüler, Lehrer und Eltern mit einer besseren digitalen Ausstattung der Schulen rechnen. Bund und Länder verständigten sich am Mittwochabend auf eine Grundgesetzänderung . Sie macht es dem Bund möglich, in den kommenden fünf Jahren den Ländern insgesamt fünf Milliarden Euro für W-Lan, Tablets und Whiteboards zur Verfügung zu stellen. Das Geld darf auch für die digitale Weiterbildung der Lehrer eingesetzt werden.

Nach NRW fließt eine Milliarde Euro, rein rechnerisch entspricht das rund 180.000 Euro pro Schule. „Das Geld aus dem Digitalpakt ist darauf ausgerichtet, dass die Schulträger jetzt in digitale Infrastruktur investieren können“, sagte Schul-Staatssekretär Mathias Richter unserer Redaktion am Rande der Bildungsmesse Didacta in Köln. Dabei gelte, dass digitale Geräte auch in Zukunft kein Ersatz für Pädagogik sein sollen. „Ziel ist es, dass der Unterricht durch digitale Geräte ergänzt und dadurch besser wird“, sagte Richter.