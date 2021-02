„My home is my castle“ : Der Glaubenskrieg ums Eigenheim

Eine Richtkrone auf einem Einfamilienhaus in Teltow in Brandenburg. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Analyse Düsseldorf Den einen ist es heilig, den anderen das Übel schlechthin – die gegensätzlichen Ideologien um das Einfamilienhaus werden zur Trennlinie zwischen Grünen und Union.

Den früheren NRW-Umweltminister und Grünen-Politiker Johannes Remmel hat eine böse Ahnung beschlichen. Die Union könnte den Streit um das Einfamilienhaus zum zentralen Thema im aufkommenden Bundestagswahlkampf machen. Dabei gehe diese „Scheindebatte“, so Remmel, „am zentralen Problem der großen Wohnungsknappheit in unseren Städten“ vorbei. Doch mit der Ahnung dürfte er nicht ganz falsch liegen. Denn die Art, wie der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter, in einem „Spiegel“-Interview auf die schlechte Öko- und Sozialbilanz der Einfamilienhäuser eindrosch, war eine Steilvorlage für die Union zu einem ihrer Lieblingsthemen.

Für die nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) ist die Sache klar: „Der Traum vieler Familien ist ein Einfamilienhaus. Damit dieser Traum für möglichst viele Familien auch Realität wird, unterstützen wir mit unseren Förder-Initiativen gerne dabei.“ Andere wie der Chef des CDU-Wirtschaftsflügels, Carsten Linnemann, werfen den Grünen ein gestörtes Verhältnis zum Eigentum vor. Und der wohnungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Fabian Schrumpf, findet: „Jeder soll selbst entscheiden, wie und wo er wohnt.“

Längst ist ein Glaubenskrieg um das alleinstehende Häuschen mit Garten und Balkon ausgebrochen. Für viele Grüne ist es Symbol für Spießertum, Flächenverbrauch und Energieverschwendung. Für die Union ist es die perfekte Umgebung für die intakte Familie, die hart arbeitet, Steuern zahlt und das stabile Fundament der Gesellschaft bildet. Ähnlich wie beim Streit um Billigfleisch und Veggie Day, um Urlaubsreisen nach Mallorca und Flugscham kommen beim Einfamilienhaus wie unter dem Brennglas die unterschiedlichen Weltbilder zwischen konservativen und linken Bürgerlichen zum Vorschein. Es gibt eben doch noch eine große Scheidelinie zwischen Christdemokraten und Grünen, allen Annäherungen der beiden nunmehr wichtigsten Parteien der Bundesrepublik zum Trotz. Offenbar haben das die Macher der Pizza-Connection, jener einst jungen Gruppierung Anfang der 90er Jahr in Bonn, die die etablierte Union mit der aufstrebenden Öko-Bewegung versöhnen wollte und nun in beiden Parteien den Ton angibt, nicht ausreichend bedacht.

Insbesondere die konservativen Teile der CDU haben nun ein neues Thema entdeckt. Wie hältst du es mit dem Lebenstraum vieler durchschnittlicher Familien, in einem eigenen Häuschen im Grünen ihr Glück zu finden – abseits dem Lärm und Getriebe der Großstädte, aber doch in erreichbarer Entfernung? Nach den gerade veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts (2019) entstanden 40 Prozent von den insgesamt rund 256.000 fertiggestellten Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern. Allerdings hat sich die Zahl von ihrem Höhepunkt 1995, als 205.000 freistehende Häuser errichtet wurden, bis 2019 auf 103.000 fast halbiert. Zugleich ist die durchschnittliche Wohnfläche in Einfamilienhäusern mit 152 Quadratmeter doppelt so hoch wie in Wohnungen im Mehrgeschossbau, die dort 78 Quadratmeter beträgt. Die Einfamilienhäuser sind auch größer geworden. Die Wohnfläche hat seit 1999 um 14 Prozent zugenommen.

Der Flächenverbrauch ist deshalb immens. Von allen Wohngebäuden stehen die Einfamilienhäuser für 31 Prozent der Unterkünfte, aber für 41 Prozent der bebauten Fläche. Selbst der Immobilienexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Voigtländer, sieht darin ein Problem. Denn angesichts der fortschreitenden Versiegelung von Landschaftsgebieten durch Bauten und Verkehr hat sich die große Koalition im Bund darauf verständigt, den jährlichen Flächenverbrauch von derzeit 56 Hektar bis 2030 täglich auf 30 zu reduzieren. Voigtländer: „Es wird mit der jetzigen Baupolitik sehr schwierig, dieses 30-Hektar-Ziel zu erreichen.“

So sehr die Union mit dem Plädoyer für die eigenen vier Wände einen Nerv in der Gesellschaft trifft, es liegt bei diesem Thema einiges im Argen. Gerade in ländlichen Regionen weisen die Kommunen mit Verve Neubaugebiete aus, obwohl die Kerne der Dörfer und Kleinstädte damit entvölkert werden. Dort gilt immer noch die Regel, dass die nachfolgende Generation in der Nähe des Elternhauses die eigenen vier Wände hochzieht. Die günstigen Grundstückspreise und niedrigen Zinsen tun ihrÜbriges dazu. „In ländlichen Gebieten gibt es eine Flucht aus dem Stadt- und Dorfkern“, beobachtet der IW-Immobilienexperte Voigtländer. „Sinnvoller wäre es, Anreize zu schaffen, im Dorfkern zu bleiben.“

Die NRW-Landesregierung hat darauf mit dem Programm „Jung kauft Alt“ reagiert. Doch so ganz zünden will es nicht. Und stadtmüde urbane Bewohner zieht es nur selten in die Regionen abseits der Metropolen. Sie wollen lieber in der Nähe der Städte bleiben. Grünen-Politiker Remmel, inzwischen städtebaupolitischer Sprecher seiner Fraktion im NRW-Landtag, hat das auch registriert und ist durchaus für ein bisschen Austausch in den verdichteten Ballungsgebieten. „Neue Baugebiete auch für Einfamilienhäuser in der Nähe von Bahnhöfen in den Ballungsrandgebieten können für die Städte durchaus eine entlastende Wirkung haben“, schränkt der Landtagsabgeordnete die Aussage seines Parteifreunds Hofreiter ein. Andererseits macht er aus der grünen Hauptlinie keinen Hehl: „In den sehr verdichteten Zentren sind die Flächen knapp und dafür viel zu teuer.“

Ein bisschen suspekt ist der Traum vom Eigenheim der Öko-Partei schon. In ihrer DNA steckt vor allem der genossenschaftliche Wohnungsbau. „Genossenschaftliches Wohnen und entsprechender Wohnungsbau bieten vielfältige Optionen. Es hat einen Gemeinschaftsanteil und eröffnet Möglichkeiten der privaten Gestaltung. Im Grunde eine sehr liberale Idee“, findet Städtebauexperte Remmel. Gemeinschaftliches Wohnen, gemeinschaftliches Arbeiten in örtlicher Nähe war schon immer die Alternativposition der Grünen. Weder die einst von der SPD geförderten Trabantenstädte noch die von der CDU propagierten Eigenheimsiedlungen mit gut ausgebauten Straßen zur Arbeitsstätte hat die ökologisch orientierte Klientel der Grünen sonderlich geschätzt. Doch je mehr sich die einstigen Alternativen in die Mitte bewegen und in die Größenordnung einer Volkspartei kommen, desto mehr müssen sie sich auch mit dem Wunsch vieler bürgerlicher Wähler auseinandersetzen, in der Familienphase einen eigenen privaten Hausstand zu gründen – am besten am Stadtrand.

Es ist eine Ironie in der Geschichte der eher CDU-dominierten Bundesrepublik, dass die Eigentumsquote in Deutschland gar nicht so hoch ist. „Sie ist im Vergleich zu anderen Ländern wie etwa Italien oder Spanien sogar deutlich geringer“, meint Ex-Minister Remmel. In einer von der Deutschen Bundesbank veröffentlichen Studie von vier Ökonomen stellt das Autorenteam fest, dass Deutschland beim Anteil an Wohneigentum mit 45 Prozent im Vergleich der OECD-Industrieländer den vorletzten Platz einnimmt. Nur in der reichen Schweiz ist die Eigentumsquote noch niedriger. Übrigens hat sich trotz aller Fördermaßnahmen des Bundes und vor allem der unionsregierten Länder daran nur wenig geändert. Die Forscher der Bundesbank-Studie machen dafür die hohe Grunderwerbssteuer, die mangelnde Absetzbarkeit der Hypothekenzinsen und den sozialen Wohnungsbau verantwortlich.

Die Union als Vorkämpferin für mehr private Wohnungen will aber genau an diesen Faktoren nichts ändern. „Der Schwerpunkt der Förderung liegt im Mietwohnungsbau“, räumt selbst CDU-Wohnungssprecher Schrumpf ein. Und das Baukindergeld des Bundes mit 12.000 Euro Förderung, das wesentlich die Familien unterstützen soll, läuft Ende März aus. In Nordrhein-Westfalen hilft das Land gerade einmal beim Bau oder Erwerb von 475 Wohneinheiten in Eigentum nach den Regeln der Sozialen Wohnraumförderung. Selbst wenn man die 1660 Eigenheime hinzurechnet, für die die landeseigene NRW.Bank zinsgünstige Kredite mit 30-jähriger Laufzeit anbietet, ist das nicht viel angesichts von knapp 60.000 Baugenehmigungen für das Jahr 2020. „Die soziale Wohnraumförderung soll vor allem Familien mit niedrigem und mittleren Einkommen zugute kommen“, erklärt Melanie Kloth, die Leiterin der Wohnungsmarktbeobachtung der Bank. Die Immobilienexpertin der NRW.Bank nennt auch die Gründe für die geringe Zahl an Zusagen. „Wegen Kurzarbeit und der Sorge um den Arbeitsplatz wurden 2020 weniger Anträge in der Eigenheimförderung gestellt.“ Gleichzeitig stellt sie aber fest, dass die Anträge im Mietwohnungsbau gestiegen seien.