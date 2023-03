Sexuelle Belästigung Sollte es auf der Kirmes Frauentage geben?

Das klingt nach einer einfachen Lösung für ein schwerwiegendes Problem: Wenn Männer sich nicht beherrschen können, schließt man sie eben aus. Dann können Frauen Spaß haben, ohne sich vor Anzüglichkeiten in Acht nehmen zu müssen. Endlich Bewegungsfreiheit im Festzelt ohne Blicke, Sprüche, Schlimmeres. Doch in Wahrheit wäre eine solche Regelung die Kapitulation vor allem, wogegen die Frauenbewegung kämpft. Natürlich sollten Frauen unbehelligt feiern können, aber nicht in einem künstlich geschaffenen Raum, der einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung unter Generalverdacht stellt und einfach ausschließt. Vielmehr geht es bei allen Bemühungen der Frauenbewegung darum, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, in dem Belästigungen verpönt sind. So sehr, dass Machos selbst in der Ausgelassenheit eines Volksfestes keine unangenehmen Sprüche mehr wagen. Weil das Umfeld sonst reagiert. Da hat es ja durchaus schon Fortschritte gegeben. Manche Alte-weiße-Männer-Geste von früher sieht man heute nicht mehr. Das hat die Frauenbewegung erreicht, langsam, aber beharrlich.