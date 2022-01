Politische Kriminalität : Wenn Verschwörungstheorien zu Gewalt führen

Meinung Brüssel Die Fälle politisch-motivierter Kriminalität steigen bedenklich an. Und viele lassen sich nicht mehr den bekannten Mustern zuordnen. Die Corona-Pandemie eine neue Form von Kriminalität hervorgebracht.

Die Corona-Pandemie hat so vieles ausgelöst und verändert – die spürbaren Eingriffe der Politik in das Alltagsleben, die Bedeutung des Gesundheitssystems, die Verletzlichkeit von Wirtschaft und Grundversorgung, die Unterschiede von Arm und Reich. Und jetzt kommt sogar die politisch motivierte Kriminalität hinzu. In den unsicheren Corona-Zeiten ist die Zahl der Delikte gestiegen, die aus politischen Motiven erfolgen. Zugleich können immer mehr Taten nicht mehr eindeutig dem bisherigen Spektrum zugeordnet werden – rechts- und linksextremistisch oder islamistisch.

Erschreckend ist die Tatsache, dass in Pandemiezeiten die politische Kriminalität insgesamt zunimmt. Um sechs Prozent ist sie nach Angaben des Bundeskriminalamts gestiegen – auf mehr als 47.000 Delikte. Nach wie vor dominieren die Straftaten von rechts, es sind 19.000 gegenüber rund 9000 linksextremistischen Delikten. Die beiden größten Gruppen und auch die islamistisch motivierten Angriffe auf unseren Rechtsstaat erfordern wie bisher eine hohe Aufmerksamkeit der deutschen Sicherheitskräfte, also der Polizeibeamten und der Strafverfolgung.

Dennoch kann nicht übersehen werden, dass die Corona-Pandemie eine neue Form von politisch motivierter Kriminalität hervorgebracht hat, die vorher nicht in diesem Umfang vorhanden war. 1074 politische Straftaten kommen nicht aus den bekannten Milieus am rechten oder linken Rand, sondern haben ihren Ursprung in Verschwörungsmythen, antisemitischen Ressentiments, Verfolgungswahn gegenüber demokratischen Behörden und anderen Dingen mehr. Die Übergänge zu rechtsextremistischem Gedankengut mögen fließend sein. Wer sich aber als Opfer einer Elite ansieht, die Corona angeblich dazu benützt, eine Diktatur der Kontrolle und des Impfens zu errichten, ist nicht zwangsläufig ein Rechtsradikaler. Eine solche Person sieht geheime, bösartige Mächte im Spiel, die angeblich den Freiheitsrahmen von Individuen beschränken wollen, um dunklen Allmachts- und Geldfantasien zu huldigen. Wenn solche Thesen in den Echokammern des Internets eine Zuspitzung erfahren, fühlen sich Menschen dazu ermutigt, auch mit Gewalt loszuschlagen. Die Angriffe auf politische Amts- und Mandatsträger, also auf Abgeordnete, Bürgermeister, Stadträte oder Dezernenten beweisen das. Von 120 Gewalttaten gegen diese Gruppe können 98 nicht zugeordnet werden. Wer also restriktive Corona-Maßnahmen anordnet oder sie politisch unterstützt, muss mit körperlichen Angriffen auf seine Person rechnen. Das ist ein ungemütlicher Zustand für ein demokratisches Gemeinwesen.